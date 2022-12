POL-IZ: 221209.4 Itzehoe: Ladendieb mit verstecktem Einkauf erwischt

Glückstadt (ots) - In der Zeit zwischen Montag um 17:30 Uhr und Mittwoch um 16 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Halle der Yachtwerft am Rethövel. An der Außenwand der Halle wurde ein Wellblech abgebrochen und sich so Zutritt zur Halle verschafft. Hier liegen 40 Boote im Winterlager. Die Bootseigentümer wurden informiert, ob es zu Diebstählen an den Booten gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Rückfragen ...

