POL-D: Bilk - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 12. Januar 2022, 16:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Bilk wurde eine Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 42 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem BMW auf der Volmerswerther Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung Volmerswerther Straße / Südring beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine 50-jährige Fußgängerin aus Düsseldorf, die den Südring im Bereich der Fußgängerfurt bei grüner Ampel überquerte. Die Frau wurde von dem Pkw erfasst, stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

