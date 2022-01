Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - E-Scooter kollidiert mit Pkw - 16-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 9. Januar 2022, 14:15 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Eller hat sich gestern Nachmittag ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Jugendliche mit einem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Harffstraße in Fahrtrichtung Kölner Landstraße unterwegs. Als er beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln, fuhr er zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Dabei übersah er offenbar einen 22-jährigen Mann, der mit seinem Mercedes ebenfalls auf der Harffstraße in Richtung Kölner Landstraße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 16-Jährige verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell