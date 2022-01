Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstration in der Landeshauptstadt - Aufzug mit mehreren tausend Teilnehmern - Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich

Düsseldorf (ots)

Friedlich verlief am Samstagnachmittag eine Demonstration in der Landeshauptstadt. Die Polizei war mit einer Vielzahl an Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Mehrere tausend Teilnehmer sammelten sich am Johannes-Rau-Platz und formierten sich ab 15:40 Uhr zu einem Aufzug über innerstädtische Straßen. Während des Aufzugs kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 17:40 Uhr erreichten die Teilnehmer wieder den Startort. Die Versammlung wurde um 18:25 Uhr durch den Leiter für beendet erklärt.

