Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbrüche in Pkw - Umhängetasche entwendet - Hinweise der Polizei ++ Dannenberg - SB-Kassenautomaten aufgebrochen ++ Uelzen - Achtung! Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 17.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Raub auf Tankstelle - Hinweise

Zu einem versuchten Raub kam es am Abend des 16.10. gegen 22:00 Uhr in einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße. Eine bisher unbekannte männliche Person betrat mit einer schwarzen Maske vermummt die Tankstelle und forderte unter Vorhalte einer Sprühdose, bei der es sich ggf. um Pfefferspray handelte, Geld von der Tankstellenmitarbeiterin. Da der Verursacher eine kindliche Stimme vorwies nahm die Mitarbeiterin die Forderung nicht ernst und gab kein Geld heraus. In der Folge flüchtete der Verursacher unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 09.10. und dem 16.10. brachen Unbekannte in eine Gartenlaube im Kleingartenverein an der Stralsunder Straße ein. Durch diese wurde eine Scheibe zerbrochen, sodass man ins Innere der Laube gelangte. Aus dieser wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Pkw - Umhängetasche entwendet - Hinweise der Polizei

Am 16.10. kam es erneut zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes Vor dem Neuen Tore. Unbekannte schlugen zwischen 12:40 und 13:10 Uhr die Beifahrerscheibe des Pkw ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine Umhängetasche mit einer Geldbörse. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw kam es im Zeitraum zwischen dem 15.10. und dem 16.10. auf einem Parkplatz im Hasenburger Weg. Unbekannte schlugen ebenfalls das Beifahrerfenster eines geparkten Pkw VW Passat ein und entwendeten einen Rucksack mitsamt Laptop und Mobiltelefon. Der Sachschaden liegt bei gut 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hinweise ihrer Polizei:

Gelegenheit macht Diebe - Ihr Auto ist kein Tresor!

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist

- Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Ansonsten besteht zudem die Gefahr eines Wohnungseinbruches.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, bitte verständigen Sie umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben.

Lüneburg - Betrunkener Lkw-Fahrer touchiert geparkten Lkw

Am Abend des 16.10. kam es auf dem Parkplatz einer Tankstelle an der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges rangierte auf dem Tankstellengelände rückwärts und stieß dabei gegen einen anderen geparkten Sattelzug. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 46-Jähriger äußerst aggressiv und wies im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. An dem anderen Sattelzug entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Reppenstedt - Versuchter Einbruch in Supermarkt und Drogerie - Hinweise

In der Nacht zum 17.10. kam es vermutlich gegen 02:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt im Wiesenweg. Unbekannte versuchten die Eingangstür aufzudrücken, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Am benachbarten Drogeriemarkt versuchten die Unbekannten ebenfalls über die Schiebetür in das Objekt zu gelangen. Dieser Versuch war erfolgreich, sodass die Diebe aus dem Inneren unter anderem Tabakwaren entwendeten. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - SB-Kassenautomaten aufgebrochen

Einen SB-Kassenautomaten brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 17.10.22 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lüneburger Straße auf. Die Täter scheiterten gegen 00:30 Uhr dabei und machten sich zu Fuß ohne Beute aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Busfenster mit Nothammer eingeschlagen

Vermutlich mit einem Nothammer schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 15. Auf den 16.10.22 ein hinteres Fenster eines am alten Busbahnhof Königshorster Weg abgestellten Kraftomnibusses ein. Parallel wurde der Gurt des Fahrersitzes durchtrennt, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Bereits in den Mittagsstunden des 15.10.22 beschädigten Unbekannte auch die Fensterscheibe eines abgemeldeten Busses an gleicher Stelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - "Mercedes-Stern" demontiert

Den "Stern" eines Pkw Mercedes demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 14. Bis 16.10.22 von einem geparkten Pkw auf dem Parkplatz am St. Georgshof in der Georgstraße. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Achtung! Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp - "angeblichem Sohn" einige tausend Euro Bargeld überwiesen - Polizei warnt und mahnt erneut

Mehr als 3.500 Euro überwies eine Uelzenerin im Verlauf des 15.10.22 ihrem "angeblichen Sohn" bzw. auf zwei von ihm angegebene Konten. Die Frau hatte eine WhatsApp-Nachricht ihres angeblichen Sohnes erhalten, dass dieser schnellst möglich Geld anweisen müsse. Die Frau bemerkte den Betrug erst nach bereits zwei erfolgten Überweisungen und wandte sich an die Polizei.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Ebstorf - "Ampelmast" beim Abbiegen gerammt - Polizei sucht Zeugen/Verantwortlichen

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Fahrzeug im Zeitraum vom 12. Auf den 13.10.22 im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Allmelingstraße. Das Fahrzeug hatte vermutlich beim Abbiegen den dortigen "Ampelmast" gerammt und die Lichtzeichenanlage vom Mast gerissen. Am Mast konnten grüne Lackanhaftungen gesichert werden. Möglicherweise könnte ein landwirtschaftlicher Anhänger Verursacher sein. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Lack von Pkw zerkratzt

Den Lack eines in der Linsingenstraße abgestellten Pkw BMW zerkratzten Unbekannte großflächig in den Mittagsstunden des 16.10.22. Es entstand ein Schaden von mehr als 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell