Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ professionelle Ladendiebe - Passant kann Täter festhalten - vorläufige Festnahme ++ Taschendiebin durch Zeugen gestellt ++ Auseinandersetzung beim Feiern - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung und Diebstahl

Zu einer Bedrohung kam es am 13.10. gegen 17:30 Uhr im Bereich Gut Wienebüttel. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 40-Jähriger trat gewaltsam die Terrassentür einer Wohnung ein und bedrohte zwei Bewohner mit einem angespitzten Stock. In der Folge entwendete er unter anderem eine Spielekonsole. Kurz danach entfernte sich der Verursacher und schlug weitere Scheiben der Wohnung ein. Entsprechende Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Am heutigen Vormittag war der 40-Jährige im Bereich Rettmer auf einem Parkplatz am Häcklinger Weg auffällig. Dort belästigte der Mann unter anderem Passanten mit aufdringlichem Betteln. Dieser erhielt in der Folge durch die Polizei einen Platzverweis für die Örtlichkeit, welchem er nachkam.

Lüneburg - Taschendiebin durch Zeugen gestellt

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am 13.10. gegen 12:00 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke Bei der Abtsmühle. Durch den Geschädigten und eine weitere Zeugin wurde der Diebstahl bemerkt und die Geldbörse der Diebin wieder aus der Hand geschlagen. Diese konnte vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Diebin handelte es sich um eine 29-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg. Einem weiteren mutmaßlichen Beschuldigten gelang vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 500 Euro.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl in der Bardowicker Straße

Zu einem Diebstahl eines Peledecs kam es am Abend des 13.10. gegen 18:50 Uhr in der Bardowicker Straße. Durch einen Zeugen wurden zwei junge Männer beobachtet, wie sie ein mittels Faltschloss gesichertes Pedelec unter Anwendung von Gewalt vom Fahrradständer rissen. In der Folge fuhr einer der Täter mit dem Rad davon, der andere entfernte sich fußläufig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Auch der Eigentümer des gestohlenen Pedelecs ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 12.10. und dem 13.10. brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Schützenstraße ein. Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Objekt. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Fahrzeug zerkratzt - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 11.10. und dem 13.10. zerkratzten Unbekannte den Lack eines geparkten Pkw VW Multivan in der Straße Hintergarten. Die Kratzer erstreckten sich über das gesamte Fahrzeug, sodass ein Sachschaden von 5000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung beim Feiern - Zeugen gesucht

Am frühen Morgen des 14.10. kam es in der Straße Am Berge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein bisher unbekannter junger Mann geriet ohne erkennbaren Grund gegen kurz vor 04:00 Uhr mit zwei 27 Jahre alten Männern vor einer Bar in einen Konflikt. In der Folge wurden die beiden Männer von dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei wurden sie leicht verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 175 groß - dunkle Haare - schwarze Kleidung

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Kollision - 12.500 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision beim Überholen kam es in den Mittagsstunden des 13.10.22 auf der Bundesstraße 248. Eine 54 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota hatte gegen 13:00 Uhr beim Überholen aufgrund eines dazwischenfahrenden Pkw einen nach links abbiegenden Pkw VW übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dannenberg, OT. Streetz - aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 13.10.22 im Bereich des Streetzer Kreisels. Beim Verlassen des Kreisverkehrs gegen 14:45 Uhr musste eine 29 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda verkehrsbedingt bremsen. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford erkannte dieses zu spät und fuhr auf. Die 29-Jährige sowie eine 17 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro.

Uelzen

Rosche - professionelle Ladendiebe - Passant kann Täter festhalten - vorläufige Festnahme

Dank der Hilfe eines Passanten konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.10.22 einen professionellen Ladendieb nach frischer Tat vorläufig festnehmen. Der 29 Jahre alte georgische Staatsbürger, der aktuell in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet ist, war gegen 16:15 Uhr zusammen mit zwei weiteren Männern zusammen bei einem bandenmäßigen Ladendiebstahl bei einem Discounter in der Lüchower Straße aufgefallen. Der 29-Jährige hatte nach einem Aufenthalt im Markt von außen die Eingangstür des Marktes geöffnet, so dass die beiden Mittäter mit vollbepackten Jackentaschen und Einkaufskörben den Markt verlassen konnten. Die beiden Männer ergriffen die Flucht, ließen jedoch die prallgefüllten Einkaufskörbe u.a. mit Zigaretten, Kleidung und Lebensmitteln im Wert von mehr als 180 Euro zurück. Der 29-Jährige konnte durch den Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Weitere Recherchen ergaben, dass der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher bandenmäßiger Taten in Norddeutschland in Erscheinung getreten ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wird er am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Sportbekleidung gestohlen

In die Räumlichkeiten eines Bekleidungsgeschäfts in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 13.10.22 ein. Die Täter brachen gewaltsam eine Tür auf und erbeuteten Sportbekleidung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Kind auf Fahrrad von Pkw erfasst - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 9-jähriger Junge in den Abendstunden des 13.10.22 in der Röbbeler Straße. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes hatte gegen 18:50 Uhr in Höhe des Sportplatzes drei Kinder beim Queren der Fahrbahn mit ihren Fahrrädern nicht wahrgenommen, so dass der Pkw das Fahrrad des 9-Jährigen erfasste. Der Junge wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Bad Bevensen - nach medizinischem Notfall mit Leitplanke kollidiert

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verunfallte ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Mittagsstunden des 13.10.22 alleinbeteiligt auf der Landesstraße 252 - Röbbeler Straße. Der Pkw war gegen 13:00 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.000 Euro.

Barum/Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.10.22 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im Bereich Hoystorfer Berg insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tageschnellste wurde mit 143 km/h gemessen.

