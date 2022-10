Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit Gegenverkehr kollidiert ++ 22 Jahre alter Autofahrer verstirbt bei Verkehrsunfall ++ weitere Beteiligte schwer verletzt ++ Ermittlungen zur Unfallursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker, OT. Metzingen/Sarchem

Tödliche Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in den Nachmittagsstunden des 12.10.22 auf der Landesstraße 255. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann aus der Region gegen 14:20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr gekommen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler einer 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden in den Seitenraum geschleudert. Der 22-jährige Unfallfahrer verstirbt trotz intensiver medizinischer Maßnahmen noch am Unfallort. Die 41 Jahre alte Daimler-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 27.000 Euro.

Die Polizei sicherte die Unfallspuren und schaltete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch einen Verkehrsgutachter ein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Hitzacker und Göhrde-Metzingen sowie ein Rettungshubschrauber waren parallel im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

