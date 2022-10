Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Reppenstedt - Einbruch in Rewe-Markt - Dieb entwendet Zigaretten - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - Kalk-Skulpturen im Klostergarten beschädigt ++ Lüneburg - Einbruch in Kellerräume - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Vom 10.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kellerräume - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 04.10. und dem 09.10. brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Ilmenaugarten ein. Insgesamt drei Kellertüren wurden versucht gewaltsam zu öffnen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Diebstahl aus Pkw - Handtasche entwendet - Hinweise

Am 09.10. zwischen 14:15 und 15:30 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw Volvo ein. Der Pkw befand sich parkend an einem Waldweg im Bereich der Ellringer Straße. Aus Breetze kommend handelte es sich um den ersten Waldweg rechts. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Beleuchtungskörper von Baufahrzeug entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 07.10. und dem 10.10. entwendeten Unbekannte mehrere Beleuchtungskörper von einem abgestellten Radlader in der Straße Am Horster Felde. Diverse Kabel wurden offensichtlich mit einem Schneidewerkzeug durchtrennt und die Beleuchtungskörper abgeschraubt. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch in Rewe-Markt - Dieb entwendet Zigaretten - Zeugen gesucht

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zum 10.10. gegen 03:30 Uhr in einen Supermarkt am Wiesenweg. Unbekannte schlugen nach ersten Erkenntnissen eine Tür ein, um in den Markt zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Zigaretten entwendet. Eine Nachbereichsfahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Höhbeck, OT. Pevestorf - Pressrückstände beraten in Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz

Vermutlich aufgrund biologischer Selbstentzündung kam es in den Nachmittagsstunden des 09.10.22 auf einem Firmengelände in der Fährstraße zu einem Brand mehrerer Big Packs mit Pressrückständen (Trester). Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und verhinderte ein weiteres Übergreifen auf die gut 300 Big Packs.

Langendorf - Stoppelfeldstreifen brennt

Zu einem Brand eines ca. 70 Meter langen Streifen eines Stoppelfelds kam es in den Abendstunden des 09.10.22 im Bereich der Kreisstraße 15. Dabei brannte gegen 18:15 Uhr auch älterer Unrat. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Pkw mit Farbe beschmiert

Einen in der Schmiedestraße abgestellten Pkw Chrysler beschmierten/übergossen Unbekannte in den späten Abendstunden des 09.10.22 zwischen 21:00 und 21:50 Uhr mit Farbe. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Streit endet mit "Stichverletzung" ++ 23-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Opfer mit Rettungswagen ins Krankenhaus ++ Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an ++

Eine Stichverletzung im Oberkörper erlitt ein 24-Jähriger in den frühen Morgenstunden des 09.10.22 im Umfeld eines Tanzcafes in der Wallstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war es in der Nacht zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen sowie einem 23 Jahre alten Lüchower gekommen. Gegen 05:20 Uhr stach dann der 23-Jährige auf den 24-Jährigen vor dem Tanzcafe ein und verletzte diesen schwer. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Salzwedel gebracht. Der vermeintliche Täter entfernte sich zu Fuß.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen sicherten Beamte den Ereignisort und führten auch intensive Ermittlungen in Bezug auf den Täter. Noch am 09.10.22 durchsuchte die Polizei die Wohnung des 23-Jährigen sowie eine weitere Anlaufadresse, so dass sich der 23-Jährige noch am Morgen bei der Polizei "stellte". Er wurde vorläufig festgenommen, machte nur einzelne Angaben und lässt sich durch einen Anwalt vertreten. Bei ihm wurde noch am Morgen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Parallel stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes mehrere Messer fest. Ob die Verletzung des 24-Jährigen mit einem Stück Glas oder einem Messer verursacht wurden, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei wird am heutigen Tage das Umfeld bzw. die Jeetzel auch mit Polizeitauchern nach dem möglichen Tatwerkzeug absuchen.

Die weiteren Ermittlungen im Hinblick auf einen versuchten Totschlag bzw. gefährliche Körperverletzung dauern an. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 23-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Bereits vor dem Übergriff hatte der 23-Jährigen gegen 05:00 Uhr einem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen vor dem Tanzlokal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 18-Jährige erlitt eine Platzwunde.

Uelzen

Uelzen - betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - 1,8 Promille

Einen betrunkenen Fahrradfahrer stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 09.10.22 im Bohldamm. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen gegen 21:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Bodenteich - mit Motorrad gestürzt - leicht verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verunfallte ein 60 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Kawasaki in den Nachmittagsstunden des 09.10.22 auf der Landesstraße 270. Der Mann "verbremste" sich gegen 17:10 Uhr in einer Linkskurve und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro.

Bad Bevensen - Kalk-Skulpturen im Klostergarten beschädigt

Mehrere Kalk-Skulpturen beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 03. bis 07.10.22 im Klostergarten, Klosterweg, in Medingen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

