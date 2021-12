POL-LDK: Dachrinnen-Fallrohr abgeschraubt und mitgenommen + Polizei ermittelt wegen schweren Raubs und sucht Zeugen + Kennzeichen LDK-DS 750 gestohlen + Wer hat die Kellertür eingetreten?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger- Dachrinnen-Fallrohr abgeschraubt und mitgenommen

Im Zeitraum von Sonntag (12.12.2021) bis Montag (13.12.2021) begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Am Vogelsang". Von dem Wohnhaus stahlen die Diebe ein kupfernes Dachrinnen-Fallrohr. Die Unbekannten schraubten das, an der Hauswand befestigte, Rohr offensichtlich mit einem Schraubenzieher ab. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 22:00 Uhr und 11:40 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- Polizei ermittelt wegen schweren Raubs und sucht Zeugen

Derzeit ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei in einem schweren Raub. Am vergangenen Samstag (11.12.2021), um 22:20 Uhr war eine 49-jährige Imbissbudenverkäuferin nach ihrem Feierabend zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Plötzlich sprang ein Unbekannter hinter einem Fahrzeug hervor, packte die Frau am Arm und zog sie hinter einen Feuerwehr-Lkw. Der unbekannte Mann bedrohte die aus Haiger stammende Frau offenbar mit einem Messer, riss an ihrer Handtasche und forderte Geld. Der Räuber flüchtete mit der Geldbörse der 49-Jährigen und den Tageseinnahmen der Imbissbude in einen Hinterhof in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 510 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem männlichen, etwa 25-Jahre alten und 180 cm großen Mann geben? Der gut Deutsch sprechende Räuber war schlank. Er trug eine schwarze Wollmütze, schwarze OP-Maske, schwarze Jacke und schwarze Hose. Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wem ist im Bereich der Bahnhofstraße / Freiherr-vom-Stein-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf- Kennzeichen LDK-DS 750 gestohlen

Auf das hintere Kennzeichen eines VW Crafter hatten es dreiste Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Der weiße Kleinbus parkte zwischen Freitag (10.12.2021), 11:30 Uhr und Montag (13.12.2021), 08:30 Uhr in der Weilburger Straße. Die Unbekannten rissen das Kennzeichen samt Halterung vom Auto. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Wer hat die Kellertür eingetreten?

In der Ehringshäuser Stegwiese drang ein Unbekannter zwischen Donnerstagmorgen (09.12.2021), 09:00 Uhr und Freitagmittag (10.12.2021), 11:55 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Dort trat der Unbekannte von außen gegen die Kellertür, so dass diese aus den Angeln sprang. Die Polizei beziffert den Schaden mit 100 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 in Verbindung zu setzen.

