Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Kollision beim Überholen" - 16.000 Euro Sachschaden ++ versuchte Einbrüche im Kleingartenverein - mutmaßlicher Verursacher schlägt Zeugin - Hinweise ++ Audi-Fahrer verunfallt ++ "aufgefahren" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - 12-Jähriger schließt Roller kurz

Am Nachmittag des 11.10. wurden der Polizei im Bereich der Schützenstraße zwei Kinder gemeldet, welche ohne Schutzhelm auf einem Roller fuhren. Vor Ort konnten zwei 12 und 14 Jahre alte Kinder festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der 12-Jährige das Kleinkraftrad und nahm dieses mit dem 14-Jährigen unbefugt und ohne vorhandene Fahrerlaubnis in Gebrauch. Am Roller entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Angeschlossenes Rennrad entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 10.10. auf den 11.10. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Rennrad aus dem Fahrradparkhaus an der Westseite des Bahnhofes in Lüneburg. Bei dem Rennrad handelte es sich um ein gelb/blaues Rennrad der Marke Bergamont. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche im Kleingartenverein - Mutmaßlicher Verursacher schlägt Zeugin - Hinweise

Im Verlauf des 11.10. kam es in einem Kleingartenverein an der Wilhelm-Hillmer-Straße zu einigen versuchten und vollendeten Einbrüchen in dortige Gartenlauben. Aus einer Gartenlaube wurde unter anderem ein Taschenmesser und ein Feuerzeug. Der Wert des Diebesgutes ist gering, der Sachschaden an den Lauben liegt jedoch bei mehreren hundert Euro. Gegen 16:00 Uhr wurde eine jugendliche Person durch eine Zeugin auf dem Gelände angesprochen, da dieser beim Betreten unterschiedlicher Parzellen beobachtet wurde. Im Rahmen des Gespräches schlug der Jugendliche der 52-Jährigen ins Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. In der Folge flüchtete der Jugendliche unerkannt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall mit leichtverletzter Fahrerin

Am frühen Abend des 11.10. kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Universitätsallee Ecke Düvelsbrooker Weg. Eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes erkannte einen an einer Ampel bremsenden und vor ihr fahrenden Pkw Skoda zu spät, sodass sie auf diesen auffuhr. Der 55-jährige Fahrer des Pkw Skoda wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Sückau - Audi-Fahrer verunfallt

Mit einem Baum kollidierte ein 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den frühen Nachmittagsstunden des 11.10.22 auf der Landesstraße 232. Der Mann aus der Region war gegen 14:20 Uhr zwischen Sückau und Brahlsdorf in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrer - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw sowie einem Fahrradfahrer kam es in den Mittagsstunden des 11.10.22 Am Kleinbahnhof. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Dacia hatte gegen 12:10 Uhr beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr einen 71 Jahre alten Radfahrer übersehen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Lüchow - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 11.10.22 in der Dannenberger Straße. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Citroen war gegen 14:20 Uhr aus Unachtsamkeit in Höhe der Kreuzung Leibnizstraße auf einen aufgrund Rotlicht wartenden Pkw Skoda Yeti eines 69-Jährigen aufgefahren. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro.

Uelzen

Ebstorf - Pfefferspray ins Gesicht - Jugendlicher leicht verletzt - Polizei ermittelt

Aus einer Gruppe von drei jungen Männern wurde ein 15-Jähriger in den Abendstunden des 11.10.22 in der Lüneburger Straße angegriffen. Dabei wurde dem Jugendlichen gegen 20:30 Uhr in Höhe Domänenplatz Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend sollen die Täter die Jacke des Jugendlichen mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Suhlendorf - "Kollision beim Überholen" - 16.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision beim Überholmanöver kam es in den Nachmittagsstunden des 11.10.22 auf der Bundesstraße 71. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda aus dem Landkreis Lüneburg war gegen 16:00 Uhr nach links zu einem Überholmanöver ausgescherte, bemerkte zu spät, dass ein folgender Pkw Mercedes bereits im Überholmanöver war, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Im weiteren Verlauf geriet der Mazda ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Pkw Nissan. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

