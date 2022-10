Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Durchsuchungen und Haftbefehl - Ermittler nach Einbruchserie im Einsatz ++ Fenster von Amtshaus eingeschlagen ++ Angeblicher Handwerker entwendet Bargeld - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Angeblicher Handwerker entwendet Bargeld - Hinweise

Am Vormittag des 10.10. kam es zu gleich mehreren Einschleichdiebstählen durch Falsche Handwerker im Stadtgebiet Lüneburg.

Unter dem Vorwand eines Rohrbruchs bei Nachbarn gelangte eine unbekannte männliche Person gegen 12:00 Uhr bei einer 79-jährigen Lüneburgerin in der Bleckeder Landstraße in die Wohnung. In der Folge wurden 55 Euro Bargeld aus der Wohnung entwendet. Weiteres Diebesgut wurden nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 185cm - circa 45 Jahre - dunkles T-Shirt - dunkle Arbeitshose - braunes zotteliges Haar

Kurz zuvor kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Tat in der Straße Hohe Luft. Bei einer 80-jährigen Seniorin gelangte ebenfalls ein Handwerker aufgrund eines vermeintlichen Rohrbruchs bei Nachbarn in die Wohnung. Ob Diebesgut aus der Wohnung erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps, wie Sie sich verhalten sollten. - Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie zuvor durch den Türspion oder aus dem Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. - Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie nur Handwerker rein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis, prüfen sie ihn sorgfältig (Druck? Foto? Stempel?) bei gutem Licht. Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Lassen Sie währenddessen Ihre Tür versperrt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Informieren Sie die Polizei, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Am Morgen des 10.10. kam es in der Marie-Curie-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bisher unbekannte schlugen zwischen 09:45 und 11:00 Uhr die hintere Seitenscheibe des Pkw BMW 520D ein und entwendeten einen Rucksack in welchem sich unter anderem Bekleidung befand. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr schlugen Unbekannte das Beifahrerfenster eines geparkten VW Transporter in der Straße Hinter der Bardowicker Mauer ein. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem Zigaretten entwendet. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pkw gegen Baum - Fahrerin glücklicherweise leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.10. gegen 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 216 im Bereich Reinstorfer Kreuz. Eine 24-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die B216 von Horndorf in Richtung Barendorf. Nach Passieren des Reinstorfer Kreuzes kam die Fahrerin und bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Mit einem großen Kräfteaufgebot waren die Feuerwehren Barendorf und Reinstorf im Einsatz. Diese konnten die glücklicherweise nur leichtverletzte junge Fahrerin aus dem eingeklemmten Fahrzeug befreien. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Ostumgehung - Pkw überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Am Morgen des 11.10. kam es auf der Ostumgehung (Bundesstraße 4) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 09:00 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die B4 in Richtung A39. In Höhe der Abfahrt Ebensberg wollte sie ein Fahrzeug überholen und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei nahm sie einem von hinten kommenden und bevorrechtigten 59-Jährigen mit seinem Pkw Ford die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 36-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 36-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Durchsuchungen und Haftbefehl - Ermittler nach Einbruchserie im Einsatz

Nach mehreren Einbrüchen u.a. in einen Einkaufsmarkt in Lüchow in der jüngsten Vergangenheit durchsuchten Ermittler der Polizei Lüchow auch in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Lüneburger Verfügungseinheit mit Beschluss des Amtsgerichts in den Morgenstunden des 11.10.22 bei einem 30 Jahre alten Lüchower sowie in dessen Wohnumfeld. Dabei vollstreckten die Beamten auch einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen, der für entsprechende Einbruchstaten dringend tatverdächtig ist. Die Ermittlungen auch zu weiteren Einbruchsdiebstählen dauern an.

Lüchow - Fenster von Amtshaus eingeschlagen - Glasgefäß mit Brandbeschleuniger hineingeworfen - Feuer erlischt selbstständig - ohne größeren Sachschaden - Ermittlungen dauern an

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachstunden bzw. frühen Morgenstunden des 11.10.22. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten Unbekannte in der Nacht vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe des Amtshauses (der Samtgemeinde), Theodor-Körner-Straße, eingeworfen und in das Gebäudeinnere ein Glasgefäß mit "Brandbeschleuniger" geworfen. Das Feuer erlosch in den gefliesten Räumlichkeiten in der Folge von selbst und verursachte nur geringen Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren an der Örtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen auch unter Beteiligung des polizeilichen Staatsschutzes dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Jameln, OT. Langenhorst - Sensor und Display aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen demontiert

Einen Sensor sowie ein Display demontierten Unbekannte bereits in der Nacht zum 07.10.22 aus zwei in Langenhorst abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Traktor John Deere und Mähdrescher Claas. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.10.22 in der Quickborner Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 15:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Parallel war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; und auch für den Pkw Seat bestand kein Versicherungsschutz mehr. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Geschäftsgebäude

In mehrere Geschäftsräume eines Gebäudekomplexes in der Veerßer Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 10. auf den 11.10.22 ein. Die Täter gelangten gewaltsam in die einzelnen Geschäftsräume und konnten hier auch mehrere Tresore öffnen. Dabei wurde u.a. Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Einbruch in Lagerhalle - keine Beute

In eine Lagerhalle Am Bahnhof brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 10.10.22 ein. Die Täter machten sich vermutlich mit einer Brechstange am Tor der Kartoffellagerhalle zu schaffen, gelangten in die Halle, nahmen jedoch vermutlich nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Schwienau, OT. Stadorf - Eindringlinge stehlen alte Kupferkabel

Auf das Gelände des Umspannwerks an der Kreisstraße 11 in Stadorf gelangten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 10.10.22. Die Täter hatten einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten und alte Kupferkabel aus einer Mulde abtransportiert. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw Iveco aus dem Heidekreis stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 10.10.22 in der Oldenstädter Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem gegen 12:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Stoetze - Traktor verunfallt - auf die Seite gekippt

Leichte Verletzungen erlitt ein 34 Jahre alter Fahrer eines Traktor Fendt in den Mittagsstunden des 10.10.22 auf der Landesstraße 252. Der Traktorfahrer war gegen 13:20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, beschädigte dort einen Gartenzaun, so dass der Traktor ins Schlingern kam und auf die linke Seite kippte. Ein Kran war für die Bergung im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Uelzen/Eimke - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Gurt- und Handy kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.10.22 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Parallel kontrollierte die Polizei auch auf der Bundesstraße 71 im Bereich Eimke/Groß Süstedt den Schwerlastverkehr. Dort beanstandeten die Beamten bei insgesamt fünf Lkw/Sattelzügen u.a. Verstöße im Bereich der Sozialvorschriften, der StVO und der StVZO.

