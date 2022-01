Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwischenahn-Ofen

Am Dienstag, 11.02.2022, in der Zeit von 10:00 - 22:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Einschlagen der Scheibe des Wohnzimmerfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Wiesengrund im Bad Zwischenahner Ortsteil Ofen ein. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben sollten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

