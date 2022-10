POL-LG: ++ Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt vom 03.08.2022 ++ Haftbefehle gegen zwei 25 und 38 Jahre alte Männer erlassen und vollstreckt ++ weiteren Ermittlungen dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt vom 03.08.2022 ++ Haftbefehle gegen zwei 25 und 38 Jahre alte Männer erlassen und vollstreckt ++ finanzielle Streitigkeiten als Hintergrund ++ weiteren Ermittlungen dauern an ++

Bleckede/Lüneburg

Wie bereits berichtet, kam es am späten Abend des 03.08. in Bleckede zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 36-Jährigen in dessen Zimmer. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5289565 )

Mehrere Männer drangen in ein Mehrparteienhaus in der Feldstraße in Bleckede mit Gastarbeiterzimmern ein und griffen gegen 23:00 Uhr einen dort schlafenden 36-Jährigen unvermittelt an. Ein 38 Jahre alter Mann konnte im Rahmen der Ermittlungen und umfangreichen Vernehmungen als Haupttäter identifiziert werden. In der Folge erließ das Amtsgericht Lüneburg einen Haftbefehl für den 38 Jahre alten Mann.

Durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst konnte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ermittelt werden, dass es kurze Zeit vor der Tat am 03.08. gegen 21:00 Uhr bereits zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt an gleicher Anschrift kam. In diesem Fall sollen ebenfalls mehrere Männer vor der Anschrift auf einen 45-Jährigen eingeschlagen haben. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll ein 25-Jähriger ein Messer verwendet haben. Durch die Gewalteinwirkung wurde der 45-Jährige schwer verletzt. Zu diesem Sachverhalt wurde zunächst keine Anzeige bei der Polizei erstattet, sodass dies erst die laufenden Ermittlungen ergaben.

Auch gegen den 25-Jährigen wurde in der Folge durch das Amtsgericht Lüneburg ein Haftbefehl erlassen. Bei allen Beteiligten handelte es sich um polnische Staatsbürger, welche zum Großteil als Handwerker tätig waren. Hintergrund der Streitigkeiten sind nach derzeitigem Ermittlungsstand finanzielle Streitigkeiten zwischen den Beteiligten.

Die beiden Beschuldigten wurden am 13.10. einem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt und befinden sich in Haft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

