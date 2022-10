POL-LG: ++ Hitzacker - "Gegenstand" beschädigt Pkw - Mann mit Fahrrad ++ Uelzen - Einbruch in Wohnhaus ++ Lüneburg - Pkw-Einbrüche im Bereich Wilschenbruch - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Pkw-Einbrüche im Bereich Wilschenbruch - Hinweise

Im Habichtsweg in Lüneburg wurden am 12.10. zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr zwei Pkw aufgebrochen. Bei einem Pkw Land Rover wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür durch Unbekannte eingeschlagen und insgesamt 70 Euro Bargeld entwendet. Bei einem weiteren geparkten Pkw Audi A6 wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit einer Geldbörse und unter anderem einem Laptop entwendet. Der Sachschaden beider Taten liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Rauchentwicklung im Sicherungskasten

Vermutlich aufgrund eines technisches Defekts geriet ein Sicherungskasten in einem Mehrfamilienhaus in der Alfred-Delp-Straße in Brand. Durch die Feuerwehr Lüneburg konnte der Brand und die damit entstandene starke Rauchentwicklung bekämpft werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 12.10. zwischen 08:45 und 10:15 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Feldstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke einen daneben geparkten roten Pkw VW Golf Plus, sodass dieser beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Ostumgehung

Am Nachmittag des 12.10. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Anschlussstelle Adendorf. Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo befuhr die B4 in Richtung A39. Aufgrund einer Gefahrenstelle in Höhe der Anschlussstelle Adendorf reduzierte ein vorausfahrender 74-Jähriger mit seinem Pkw VW die Geschwindigkeit. Der 52-Jährige konnte nur durch ausweichen auf den linken Fahrstreifen einen Zusammenstoß mit dem Pkw VW verhindern. Hierbei nahm er jedoch einer von hinten nahenden 23-Jährigen mit ihrem Pkw BMW die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 23-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Rullstorf - Illegale Entsorgung von Altreifen - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 11.10. und dem 12.10. entsorgten Unbekannte circa 25 Altreifen im Bereich Neu Rullstorf. Der Auffindeort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Straße Am Neetzekanal. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - "Gegenstand" beschädigt Pkw - Mann mit Fahrrad

Einen Sachschaden von gut 900 Euro verursachte ein geworfener Gegenstand in den Abendstunden des 12.10.22 am Pkw BMW einer 42-Jährigen in der Bauernstraße. Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 21:00 Uhr mit ihrem Pkw in der Bauernstraße unterwegs, als ihr ein Fahrradfahrer auf einem älteren Damenfahrrad entgegen kam. Der Mann (ca. 40 bis 45 Jahre alt, mit dunkler Kapuzenjacke) war dann einen Gegenstand auf den Pkw BMW, so dass Schaden an der Motorhaube und Frontscheibe entstand. Der Mann fuhr dann weiter. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862 98701-0, entgegen.

Hitzacker, OT. Metzingen/Sarchem ++ mit Gegenverkehr kollidiert ++ 22 Jahre alter Autofahrer verstirbt bei Verkehrsunfall ++ weitere Beteiligte schwer verletzt ++ Ermittlungen zur Unfallursache dauern an ++

Tödliche Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in den Nachmittagsstunden des 12.10.22 auf der Landesstraße 255. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann aus der Region gegen 14:20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr gekommen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler einer 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden in den Seitenraum geschleudert. Der 22-jährige Unfallfahrer verstirbt trotz intensiver medizinischer Maßnahmen noch am Unfallort. Die 41 Jahre alte Daimler-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 27.000 Euro.

Die Polizei sicherte die Unfallspuren und schaltete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch einen Verkehrsgutachter ein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Hitzacker und Göhrde-Metzingen sowie ein Rettungshubschrauber waren parallel im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Altenmedingen - Rübenlaster verunfallt - 80.000 Euro Sachschaden - "dem Wild" ausgewichen

Einem "Stück Wild" wich ein 25 Jahre alter Fahrer eines beladenen Rüben-Lkw MAN nach eigenen Angaben in den späten Abendstunden des 12.10.22 auf der Landesstraße 232 aus. Der Lkw kam dadurch gegen 22:20 Uhr zwischen Altenmedingen und Secklendorf nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte quer zur Straße um. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 80.000 Euro.

Bad Bevensen - "geschlagen und getreten" - nach verbalem Streit sucht 45-Jähriger die Konfrontation - Polizei ermittelt gegen junge Männer wegen Gefährlicher Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofvorplatzes Am Bahnhof in den Abendstunden des 12.10.22 ermittelt die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen war es bereits gegen 19:00 Uhr zu einer Provokation zwischen einem 45-Jährigen sowie jungen Männern im Umfeld des Bahnhofs gekommen, da der 45-Jährigen sich aufgrund der Nutzung des Fußwegs durch die Männer mit ihren E-Scootern bedrängt fühlte. Es folgten weitere Provokationen, so dass der 45-Jährige nach Hause ging und gut eine Stunde später mit einem selbstgebauten Schlagwerkzeug (Knüppel) zurückkehrte. Gegen 20:00 Uhr kam es dann am Bahnhofsvorplatz nach einem erneuten Streitgespräch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten 45-Jährigen und mindestens drei jungen Männern. Dabei schlugen und traten die jungen Männer auf den 45-Jährigen gemeinschaftlich ein. Parallel schlug der 45-Jährige mit seinem Schlagwerkzeug nach den Personen, verfehlte diese jedoch. Der 45-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von mehr als 2,3 Promille festgestellt wurde, erlitt Verletzungen, die durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Die mindestens drei jungen Männer (alle männlich, dunkle Haare, alle zwischen 14 - 18 Jahre alt, mit dunklen Rollern/E-Scootern; eine Person mit weißem Sweatshirt, eine weitere Person mit dunklem Sweatshirt) ergriffen die Flucht. Einen möglichen Täter, einen 18-Jährigen aus Bad Bevensen, konnte die Polizei im Umfeld antreffen und kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Handtasche verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 86-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 12.10.22 in einem Lebensmittelmarkt in der Medinger Straße. Dabei wurde der Dame gegen 12:15 Uhr die Handtasche mit Wertgegenständen aus dem Rollator gestohlen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus

Während der Abwesenheit der Hausbewohner brachen Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 12.10.22 durch eine rückwärtige Haustür in ein Wohngebäude in der Platenmeisterstraße ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude und konnten Bargeld sowie Goldschmuck mitnehmen. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder - Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge gestohlen

Mehrere Werkzeuge u.a. Kettensägen, Kreissäge und Winkelschleifer stahlen Unbekannte in der Nacht zum 13.10.22 aus einer Lagerhalle in der Hauptstraße. Die Täter gelangten gewaltsam in die Lagerhallen und brachen im Inneren auch mehrere Schlösser auf. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 13.10.22 in der Dahlenburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 01:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Parallel war der 42-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bienenbüttel - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.10.22 auf einem Parkplatz Rübenbaum. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region gegen 12:45 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ebstorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 35 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 12.10.22 in der Sprengelstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 21:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

