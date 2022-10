Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 14.-16.10.2022 ++

Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dan./Uelzen vom 14.-16.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Drogenfund Am Donnerstag, gegen 04:30 Uhr, melden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Böhm-Str. verdächtige Geräusche im Keller. Aus dem Keller werden Klopfgeräusche wahrgenommen. Eine Überprüfung durch die Polizei ergibt, dass ein Bewohner des Hauses in einem Kellerraum in einem Drogenlabor Drogen herstellt. Der Mann wird vorläufig festgenommen.

Lüneburg - Diebstahl mehrerer Kennzeichen Eine polizeibekannte 27jährige Frau entwendet Freitagvormittag in der Sülztorstraße die Kennzeichen an vier Fahrzeugen und entfernt sich mit diesen vom Tatort. Sie wird von einer Zeugin beobachtet.

Lüneburg - Diebstahl von zwei Sattelzugmaschinen Mehrere unbekannte Täter begeben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den Betriebshof einer Firma Bei der Pferdehütte, manipulieren an zwei Sattelzugmaschinen und entwenden diese. Die Sattelzugmaschinen werden mit zwei zuvor entwendeten Sattelaufliegern auf einem Rasthof bei Schwarmstedt wieder aufgefunden.

Lüneburg - Versuchter Raub auf 87jährige - Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag fragen drei Kinder im Alter von ca. 10 bis 12 Jahren vor der Anne-Frank-Schule eine 87jährige Frau nach Geld. Sie reißen die Jackentasche der Dame auf und durchsuchen die Jacke nach Geld. Nachdem sie kein Geld finden, schubsen sie die Dame, sodass sie sich an ihrem Rollator festhalten muss, um nicht zu stürzen und reißen ihr die Mütze vom Kopf. Anschließend laufen die Kinder davon. Die Dame bleibt unverletzt.

Lüneburg - Schwerer Raub am Bockelsberg

Samstagnacht, gegen 2 Uhr, werden die zwei männlichen Opfer auf einem Parkplatz in der Bertha-von-Suttner-Str. von drei unbekannten Männern angesprochen und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und getreten. Kurz danach wird das Fehlen einer Musikbox und einer E-Zigarette festgestellt. Das Diebesgut kann später im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem polizeibekannten 14jährigen aufgefunden werden.

Lüneburg - Motorradfahrer verunfallt unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Freitag auf Samstag verunfallt ein 22jähriger mit seinem Motorrad in Barendorf und wird dabei leicht verletzt. Vor Ort wird ein Alkoholwert von 2,04 Promille festgestellt. Es wird eine Blutentnahme auf der Polizeiwache durchgeführt und den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Lüneburg - Schwerer Raub Am Kreideberg

Vier unbekannte Täter treten Samstagnacht, gegen 02:40 Uhr, das 48jährige männliche Opfer zu Boden und versuchen sein mitgeschobenes E-Bike zu entwenden. Sie schlagen dem Mann ins Gesicht und verletzen ihn am Auge, sodass dieser in einer Augen-Spezialklinik in HH-Boberg behandelt werden muss. Das Fahrrad wird von den Tätern zurückgelassen.

Lüneburg - Drogen-Zufallsfund

Aus der Wohnung eines 37jährigen, im Schildsteinweg, kann durch Polizeibeamte am Samstagmittag starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung werden erhebliche Mengen an Cannabisprodukten festgestellt.

Lüneburg - Drei Pkw im Bereich des Pulverwegs beschädigt Im Verlauf des Samstags werden der Polizei drei beschädigte Pkw im Pulverweg gemeldet. Sowohl bei einem Mercedes-Benz als auch bei einem Honda sowie bei einem Renault Twingo zerstören die bisher unbekannten Täter eine Scheibe durch Gewalteinwirkung. Aus den Pkw werden eine Tasche mit Bargeld und Ausweispapieren, sowie ein Rucksack, entwendet.

Lüneburg - Einbruch in ein Autohaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es bei einem Autohaus Auf der Hude zu einem Einbruch in das Gebäude durch Eintreten eines Fensters. In der Firma wird eine Geldscheinzählmaschine entwendet.

Lüneburg / Reppenstedt - Verkehrsunfall mit schwerletzten Fahrzeugführer Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, versucht ein 22jähriger einem Tier auf der L216 zwischen Reppenstedt und Lüneburg auszuweichen. In Folge dessen kommt er von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Baum und überschlägt sich. Er wird dabei schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der 22jährige zuvor Alkohol konsumiert hat. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Betrug mittels WhatsApp-Masche Am Samstagnachmittag erhält ein 72jähriger Mann eine WhatsApp-Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn, der ihn um Geld bittet. Im WhatsApp-Verlauf wird behauptet, dass das Handy des Sohnes kaputt sei und er nun eine neue Telefonnummer habe. Der vermeintliche Sohn bittet den 72jährigen um Geld, um damit zwei offene Rechnungen zu bezahlen. Das Opfer überweist daraufhin knapp 2.500 Euro. Da er letztlich doch Zweifel bekommt, lässt er sein Konto kurz danach sperren und kann die Buchung möglicherweise verhindern.

Lüchow

Snack-Automat aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Snack-Automat auf dem Marktplatz in 29493 Schnackenburg aufgebrochen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag wurde ein 48-Jähriger Lüchow-Dannenberger mit seinem Pkw in Lüchow kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Altpapier-Container in Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden 2 Altpapier-Container eines Wohn- und Geschäftshauses in 19273 Neuhaus angezündet. Hierbei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Neuhaus und Dannenberg entgegen.

Brand einer Matratze

Samstagabend kam es im Bereich Lüchow zu einem Brand in einem Wohnhaus. Hierbei fing eine Matratze in der Nähe eines Propangasofens Feuer und konnte durch einen Bewohner gelöscht werden. Hierbei wurde dieser verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Uelzen

Körperverletzungen

Sa., 15.10.2022, 16:40 Uhr; Uelzen

Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wird in der Gudesstraße ein 21-jähriger, polizeibekannter Mann aus Wrestedt von einer bislang unbekannten Anzahl an Personen geschlagen. Vor dem Eintreffen eingesetzter Polizeibeamte kann die Personengruppe flüchten.

Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 0 Sa., 15.10.2022, 04:50 Uhr; Uelzen In Folge eines verbalen Streites in der Gudesstraße schlägt ein 36-jähriger, polizeibekannter Mann aus Uelzen einem 30-jährigen Mann aus Dannenberg in das Gesicht, sodass dieser im Anschluss leichtverletzt dem Helios-Klinikum Uelzen zugeführt werden muss.

Der 36-jährige Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Tat verantworten.

