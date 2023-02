Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 10.02.2023 im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr kam es zu zwei Ladendiebstählen in der Fußgängerzone in Speyer. In einem Warenhaus entwendeten zwei minderjährige Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren diverse Bekleidungsstücke im Wert von 90 EUR. Sie konnten durch den Ladendetektiv gestellt werden. Ebenfalls wurde in einem Drogeriemarkt eine 12-Jährige durch eine Mitarbeiterin beim Klauen erwischt. Die Diebin entwendete Kosmetikartikel im Wert von 4 EUR. Die minderjährigen Tatverdächtigen wurden im Anschluss deren Eltern überstellt.

