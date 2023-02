Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallfahrer alkoholisiert unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:25 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein PKW-Fahrer in Schlangenlinien die Schnelliggasse befahren und beim Rückwärtsfahren eine dortige Hauswand gestreift habe. Hiernach habe der Fahrer den PKW abgestellt. Bei der Unfallaufnahme wurden der unverletzte, 35-jährige Fahrer, sowie weitere Unfallzeugen angetroffen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug dürfte der 35-Jährige auch für eine Unfallflucht, welche sich kurz zuvor im Bereich Speyer ereignet hat, verantwortlich sein. Bezüglich der Unfallflucht erfolgen in Zusammenarbeit mit der Polizei in Speyer weitere Ermittlungen.

