POL-HS: Polizeibericht Nr. 251 vom 11.09.2022

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg-Grebben, Einbruch in Dachgeschosswohnung Am 09.09.2022, zwischen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße. Hier entwendeten sie die Wohnungstür sowie Bargeld und ein Laptop. Hückelhoven, Versuchter Einbruch in Hotel In der Zeit vom 08.09.2022, 17:30 Uhr bis 09.09.2022, 06:15 Uhr versuchten ...

