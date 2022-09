POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 37. Kalenderwoche

Hückelhoven (ots) - Auf dem Gelände einer Autoteilefirma an der Hilfarther Straße wurden insgesamt vier PKW durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei wurde am Freitagmorgen (09. September) um kurz vor 1 Uhr über den Brand informiert. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

