Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 08. September, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg in Selfkant-Tüddern auf der Sittarder Straße zwischen 10 Uhr und 18 Uhr Verkehrskontrollen durch. Dabei kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insbesondere die Hauptunfallursachen wie Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung und Verstöße gegen die Gurtpflicht. Etwa 80 Pkw, Lkw und Krafträder wurden insgesamt kontrolliert. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten zehn Fahrer/innen fest, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Drei Personen trugen keinen Helm, während sie ein Kleinkraftrad fuhren. Ihnen wurde ein Verwarngeld angeboten. Eine Anzeige erhielten fünf Pkw Fahrer/innen, die verbotswidrig während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Aber auch zwei Fahrradfahrer/innen begingen diesen Verstoß, was ein Verwarngeld zur Folge hatte. Da die Bereifung nicht die nötige Profiltiefe aufwies erhielten zwei Personen eine Kontrollbescheinigung. Sie müssen nun zeitnah nachweisen, dass sie die Reifen ausgetauscht haben. Zudem erhielten sie jeweils eine Anzeige. Bei einem Fahrzeug wurden technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Das Fahrzeug wurde daraufhin zur Überprüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Zwei Lkw, bzw. Kleintransporter sicherten die transportierte Ladung nicht ordnungsgemäß und drei weitere Lkw waren überladen weshalb die Beamten/innen ebenfalls Anzeigen fertigten. Weil er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde bei einem Fahrer eine Blutprobenentnahme angeordnet und er erhielt eine Anzeige. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Lkw Fahrer erhielt ebenfalls eine Anzeige, da er den Millener Weg befuhr, obwohl für ihn ein Verkehrsverbot bestand, welches durch ein Verkehrszeichen ausgewiesen war. Bei gleichzeitig durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden, 2826 Fahrzeuge gemessen. 161 Fahrzeugführenden wurde ein Verwarngeld angeboten, weil sie zu schnell unterwegs waren und 28 erhielten eine Anzeige. Ein Pkw Fahrer war so schnell, dass er zudem mit einem Fahrverbot rechnen muss. Auch zukünftig wird es weitere dieser unangekündigten Verkehrskontrollen geben, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen.

