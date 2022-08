POL-PDLD: Beherzte Bürger unterstützen bei Täterfestnahme

Bad Bergzabern (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße kam es am 16.08.2022, zwischen 12:00 Uhr und 19:50 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in eine Erdgeschosswohnung. In der Wohnung wurden die Zimmer durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und eine Münzsammlung. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Anwesens Weinstraße 8 Beobachtungen gemacht haben, welche ...

