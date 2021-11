Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher erbeuten hochwertige Handys - Hilden - 2111015

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (3. November 2021) sind drei bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Mobilfunkanbieters auf der Mittelstraße in Hilden eingebrochen. Gegen 3 Uhr wurde der Einbruchalarm des Geschäfts mehrfach ausgelöst. Der Spurenlage zufolge hebelten die Täter die Eingangstüre des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten mehrere hochwertige Mobiltelefone im Wert eines fünfstelligen Betrags.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um drei vermutlich männliche Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Erster Täter:

- ca. 30 Jahre alt - dunkel gekleidet - hellgrauer Schal - grüne Mütze - schwarze Umhängetasche - schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

Zweiter Täter:

- ca. 30 Jahre alt - blaue Jacke - graue Hose mit Malerflecken - weiße Handschuhe

Dritter Täter:

- ca. 30 Jahre alt - graue Jacke mit roten Ärmeln - Bundeswehrjeans - graue Mütze - schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

Die Polizei in Hilden fragt: Wer hat den Einbruch beobachtet und/oder kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Hinweise nimmt die Wache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 entgegen.

