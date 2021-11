Polizei Mettmann

POL-ME: Holzunterstand abgebrannt - die Polizei ermittelt - Haan - 2111013

Am Dienstagnachmittag (02. November 2021) hat ein Holzunterstand auf einem Privatgrundstück an der Straße Gütchen in Haan gebrannt. Die Polizei schließt nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen eine Fremdeinwirkung nicht aus und ermittelt wegen Brandstiftung.

Das war geschehen:

Gegen 15:40 Uhr bemerkte der 85-jährige Grundstücksbesitzer eine Rauchentwicklung in seinem Garten. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass eine im hinteren Bereich des Gartens aufgestellte Lagerhütte für Holz in Vollbrand stand. Der Haaner versuchte zunächst mit eigenen Mitteln, den Brand zu löschen. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr, welche trotz eines schnellen Eingreifens nicht verhindern konnte, dass der circa 5x2 Meter große Holzunterstand vollständig abbrannte.

Die Polizei schließt nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen eine Fremdeinwirkung nicht aus und ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

