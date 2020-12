Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Zusammenstoß in Neuenkirchen - Drei Verletzte

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bei einem Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrerinnen am Mittwochmorgen (09.12., 07.58 Uhr) im Einmündungsbereich der Straßen Lange Straße/ Friedenstraße, im Ortsteil Neuenkirchen, wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Eine 56-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem VW die Friedenstraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Lange Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Rietbergerin mit einem Citroen die Lange Straße in Richtung Rietberg. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

Die 26-jährige Citroen-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Ihre 15-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des VW wurden leicht verletzt und konnten durch die Rettungskräfte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Die beide verunfallten Fahrzeuge waren erheblich beschädigt uns mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell