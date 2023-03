Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerpunktkontrollen bzgl. Gurtverstößen

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 06.03. - 12.03.2023 hat sich die Polizeiinspektion Schifferstadt an der europaweiten Kontrollwoche des Polizeinetzwerks "ROADPOL" beteiligt. Bei den Kontrollen lag der Schwerpunkt auf der ordnungsgemäßen Sicherung der Fahrzeuginsassen. Neben mobilen Kontrollen wurde auch der Schwerpunkt auf die Kindersicherung in Fahrzeugen an Grundschulen im Dienstgebiet gelegt. Während der Kontrollwoche wurden 47 Gurtverstöße, davon 5 nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder, geahndet. Weiterhin wurden bei den gesamten Kontrollen 6 Handyverstöße sanktioniert. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Ein ordnungsgemäß angelegter Sicherheitsgurt kann im Falle eines Aufpralls Leben retten und schwerwiegende Verletzungen mindern.

