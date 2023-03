Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsmaßnahmen ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt"

Frankenthal (ots)

Im Laufe der vorherigen Woche, vom 06.03.23 bis 12.03.23 führte die Polizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Frankenthal diverse Verkehrsmaßnahmen durch. Zusätzlich zu allgemeinen Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit wurden auch zur ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt", einer europaweiten Kontrollwoche mit der Schwerpunktsetzung auf Passagiersicherheit durch Anlegen des Sicherheitsgurtes bzw. Kindersicherung, gezielte Kontrollen durchgeführt. Es wurden zum einen am 06.03.23 und am 07.03.23 im Rahmen der Verkehrsüberwachung Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden bei etwa 115 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 12 Verstöße gegen die Anschnallpflicht, wobei lediglich ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert war, geahndet sowie Mängelberichte aufgrund von Beanstandungen ausgestellt.

Zum anderen wurden Verkehrsmessungen im Bereich des Albrecht-Dürer-Rings in Frankenthal, auf der L453, zwischen Frankenthal und Heßheim, sowie in der Robert-Bosch-Straße in Frankenthal durchgeführt. In diesem Rahmen, bei einem Durchlauf von etwa 4400 Verkehrsteilnehmern, wurden neben ausgestellten Mängelberichten 217 Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungstatbestand eingeleitet. Gegen weitere 28 Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen eröffnet, wobei ein Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen muss.

