POL-PDLU: Speyer - Polizei stoppt stark alkoholisierten Autofahrer

Speyer (ots) - Auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer wurde die Scheibe eines dort abgestellten grauen Dacia Duster eingeschlagen. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter, ohne aus dem Fahrzeug etwas zu entwenden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 400EUR. Auch hier werden ...

mehr