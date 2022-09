Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/Navigationssystem aus Ford Transit gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, zwischen 09:50 und 15:00 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Grüberstraße einzubrechen. Sie hebelten dafür mehrfach an der Wohnungstür. Die Täter gelangten allerdings nicht ins Innere der Wohnung. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr und Donnerstagmittag, 12:00 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines an der Liebigstraße parkenden Ford Transit ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten sie anschließend ein mobiles Navigationssystem der Marke Orion. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu möglichen Tätern vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

