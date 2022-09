Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-mal den Notruf gewählt

Kierspe (ots)

Ein 36-Jährige wählte am Mittwoch zwischen 08:30 und 10:00 Uhr insgesamt 21-mal den polizeilichen Notruf, um unter anderem immer wieder über Polizei und Staat zu schimpfen. Ein Notfall lag in keinem Fall vor. Durch die Besatzung eines Streifenwagens konnte der Mann in der Folge in einem Café in der Kölner Straße angetroffen werden. Er zeigte sich gänzlich uneinsichtig, weshalb sein Handy sichergestellt wurde. Zudem wird gegen den 36-Jährigen wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell