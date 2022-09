Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb im Discounter

Altena (ots)

Eine 82-jährige Altenaerin wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, trug sie ihre Geldbörse in einer Umhängetasche. An der Kasse stellte die Seniorin fest, dass der Reißverschluss offen stand und ihre Geldbörse gestohlen wurde. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache, um dort Anzeige zu erstatten.

Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte. Diese verhindert die Nutzung einer Bankkarte im Lastschriftverfahren. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach Opfern suchen. Deshalb sollten Taschen mit wertvollem Inhalt auf keinen Fall im oder am Einkaufswagen untergebracht werden. Dort sind sie am einfachsten greifbar für Diebe. Doch auch am Körper hängende Taschen sind, wie im Fall der Altenaer Seniorin, kein wirklich sicherer Aufbewahrungsort. Besser ist es, Geldbörsen in Innentaschen von Jacken unterzubringen. (cris)

