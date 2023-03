Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Friseurgeschäft Speyer, 10.03.2023, 17:30 Uhr - 11.03.2023, 08:15 Uhr

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag kam es zu einem erneuten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Speyerer Innenstadt. Eine aufmerksame Zeugin hatte ein offenstehendes Fenster in dem Laden bemerkt und den Besitzer verständigt. Der unbekannte Täter verschaffte sich offenbar über dieses Fenster erneut einen Zugang in das Gebäude. Es kam zu keinem neuen Sachschaden.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld bzw. im Bereich der Johannesstraße/Fischmarkt unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

