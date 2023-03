POL-PDLU: Schulwegüberwachung in Schifferstadt und Waldsee

Speyer (ots) - Am 10.03.2023 gegen 12:10 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Juweliergeschäft in der Heydenreichstraße in Speyer. Zunächst erkundigte sich der unbekannte Mann nach verschiedenen Schmuckstücken. In einem unbemerkten Moment entnahm der Täter eine Uhr aus einer unverschlossenen Box und entfernte sich fußläufig. Die Uhr gehöre zu einem Set, welches ein Gesamtwert von 6.700EUR hat. Der Täter, trug ...

