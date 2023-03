POL-PDLU: Das vermeintliche Schnäppchen

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 09.03.2023, 22:30 Uhr bis 10.03.2023, 07:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Felkeweg in Speyer ein. Um sich Zutritt zum Wohnobjekt zu verschaffen, wurde das Kellerfenster geöffnet. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von ca. 3000EUR. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge unter: Telefon an 06232 137-0 oder per ...

