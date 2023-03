POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt +++ Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 28. Februar 2023, gegen 20:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg verletzt. Es entstanden zudem hohe Schäden. Ein 15-Jähriger aus Wardenburg befuhr mit einem geschwindigkeitsbegrenzten Pkw die Ammerländer Straße in Richtung B401. In Achternmeer wollte er nach links auf ein Grundstück fahren. ...

mehr