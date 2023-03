POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg mit einer verletzten Person

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben am Dienstag, 28. Februar 2023, ein Wohnmobil in Delmenhorst entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Das Wohnmobil war auf einem Seitenstreifen in der Utrechter Straße abgestellt und wurde zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr gestohlen. Sofort nach Bekanntwerden des ...

mehr