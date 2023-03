Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Wohnmobils +++ Fahrzeug im Rahmen der Fahndung gefunden

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 28. Februar 2023, ein Wohnmobil in Delmenhorst entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Das Wohnmobil war auf einem Seitenstreifen in der Utrechter Straße abgestellt und wurde zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr gestohlen. Sofort nach Bekanntwerden des Diebstahls ist eine Fahndung nach dem hochwertigen Fahrzeug eingeleitet worden. In den Mittagsstunden von Dienstag, 28. Februar 2023, wurde das Wohnmobil im Landkreis Havelland in Brandenburg schließlich gefunden. Mögliche tatverdächtige Personen befanden sich nicht mehr in der Nähe des Fahrzeugs.

Das Wohnmobil wies Unfallspuren auf, wurde sichergestellt und kann den rechtmäßigen Eigentümern aus Delmenhorst wieder ausgehändigt werden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, die für den Diebstahl in Delmenhorst verantwortlich sein könnten, geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell