Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Aufbrüche in Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (25.01.) erfuhr die Polizei von Pkw-Aufbrüchen, bei denen nach ersten Erkenntnissen aus zwei Fahrzeugen jeweils eine Tüte entwendet wurde. Bei zwei weiteren Aufbrüchen machten die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

So wurde in der Zeit von Dienstag (24.01.), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (25.01.), 06:10 Uhr, auf der Straße Grüner Weg, und in der Zeit von Montag (23.01.), 17:00 Uhr, bis Mittwoch (25.01.), 07:30 Uhr, auf dem Hagebuttenweg jeweils eine Scheibe auf der Beifahrerseite zweier Fahrzeuge eingeschlagen. Hier machten die Täter offensichtlich keine Beute.

Vor einem Haus auf dem Nixhütter Weg erbeuteten die Unbekannten eine Tüte mit Gemüse. Diese lag nach ersten Erkenntnissen auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeuges einer 53-jährigen Neusserin. Sie hatte ihr Fahrzeug am Dienstag (24.01) gegen 18:30 Uhr dort abgestellt und bemerkte die eingeschlagene Scheibe der Beifahrertür am Mittwochmorgen (25.01.) gegen 06:30 Uhr.

Täter erbeuteten auf der Erftstraße in der Zeit von Dienstag (24.01.), 15:00 Uhr, bis Mittwoch (25.01.), 08:30 Uhr, ebenfalls eine Tüte aus einem Fahrzeug. Jedoch befanden sich in dieser Tüte Mund-Nasen Masken. Auch hier wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auf der Breite Straße bemerkte ein Passant am Mittwoch (25.01.), gegen 23:00 Uhr, die eingeschlagene Scheibe eines dort abgestellten Fahrzeuges und informierte die Polizei. Offensichtlich wurde zuvor die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell