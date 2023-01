POL-NE: Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Korschenbroich (ots) - In der Zeit von Sonntagabend (22.01.), etwa 18 Uhr, bis Montag (23.01.), etwa 9:15 Uhr, kam es in Korschenbroich zu mehreren Diebstählen aus Autos. Aus einem Fahrzeug, das am Pappelweg abgestellt war, wurde nach ersten Erkenntnissen ein Schlüsselbund entwendet, aus einem Auto an der Straße "Am Trietenbroich" eine Geldbörse. An der Straße "An der Heldsmühle" hatten Unbekannte indes kein Glück, ...

mehr