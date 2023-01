Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle aus PKW in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (22.01.), etwa 18 Uhr, bis Montag (23.01.), etwa 9:15 Uhr, kam es in Korschenbroich zu mehreren Diebstählen aus Autos.

Aus einem Fahrzeug, das am Pappelweg abgestellt war, wurde nach ersten Erkenntnissen ein Schlüsselbund entwendet, aus einem Auto an der Straße "Am Trietenbroich" eine Geldbörse. An der Straße "An der Heldsmühle" hatten Unbekannte indes kein Glück, es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wie der oder die Tatverdächtigen jeweils in die geparkten Fahrzeuge gelangen konnten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 02131 300-0 entgegen.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell