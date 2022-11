Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am 07.11.2022, um 21:45 Uhr, kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brahmsstraße in 31167 Bockenem nach Hause und machte eine unliebsame Entdeckung: Er stelle einen Einbruch in seine Wohnung fest.

Die zum Tatort alarmierten Polizeibeamten stellten im Anschluss fest, dass mehrere Räumlichkeiten des Objekts von Einbrechern betreten worden waren. Die Täter durchwühlten diverse Schränke und durchsuchten private Papiere des 67-jährigen Geschädigten. Hierbei stießen sie neben Bargeld auch auf den Ehering des Bockenemers und stahlen diese.

Die Tatzeit lässt sich in der Zeit 14:30 Uhr bis 21:45 Uhr festmachen. Es erscheint möglich, dass die Täter ein nur angekipptes Fenster ausnutzten, um sich Zugang in die Wohnräume zu verschaffen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Bad Salzdetfurth nochmals dafür sensibilisieren, beim Verlassen der eigenen Wohnung Türen und Fenster gründlich zu verschließen, um Kriminellen kein leichtes Spiel zu ermöglichen. Lediglich angekippte Fenster oder auch nur geschlossene, aber nicht verschlossene Türen lassen sich von geübten Tätern binnen weniger Sekunden öffnen und ermöglichen so den Zugang zum eigenen Hab und Gut.

Im Zusammenhang mit den nun laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, denen verdächtigte Personen, Fahrzeuge oder Umstände aufgefallen sind. Diese sind angehalten, sich unter der Telefonnummer 050639010 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

