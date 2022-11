Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch und Kfz-Totalentwendung

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/BODENBURG (erb). Auf dem Gelände um den ehemaligen Bahnhof in Bodenburg (Am Bahnhof in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Bodenburg) ist es zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Hierbei wurde unter anderem ein Pkw entwendet. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand trug sich die Tat in der Zeit vom 30.10.2022 bis zum 07.11.2022 zu. Am letztgenannten Datum, gegen 19:30 Uhr, fiel dem Pkw-Eigentümer der Verlust seines Fahrzeuges auf. Es handelt sich hierbei um einen roten VW Golf II (Erstzulassung 1991), welcher derzeit abgemeldet und demnach über keine amtlichen Kennzeichen verfügt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass diverse angrenzende Gebäude, insbesondere Lagerhallen, gewaltsam geöffnet und betreten worden sind. Hierbei wurde aus anderen Fahrzeugen Kraftstoff und aus den umliegenden Liegenschaften Werkzeuge und andere Gegenstände gestohlen.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort verschiedene Spuren sichern, welche möglicherweise zur Ermittlung der Täterschaft beitragen können. Gleichwohl sucht die Polizei Bad Salzdetfurth (Tel.: 050639010) nach Personen, welche Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell