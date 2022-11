Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hausfriedensbruch durch einen Mehrfachtäter

Gerolstein (ots)

Am 05.11.2022 gegen 12:10 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Brunnenstraße in Gerolstein, dass ein 34-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein sich trotz bekannten Hausverbots zum wiederholten Male im Bereich des Ladengeschäfts aufhalte und herumpöbele.

Ein sich zufällig vor Ort befindlicher Polizeibeamter der Polizeiwache Gerolstein, welcher sich in seiner Freizeit im Stadtgebiet aufhielt, schritt bereits verbal gegen den jungen Mann ein und forderte ihn auf, sich zu entfernen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurde dem jungen Mann abermals das Hausverbot erläutert und er wurde der Örtlichkeit verwiesen.

Der junge Mann wies eine Alkoholkonzentration von über 1,8 Promille auf.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

