Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L47

Osann-Monzel (ots)

Am Abend des 05.11.2022 kam es gegen 18:30 Uhr auf der L 47 zwischen Maring-Noviand und Osann-Monzel zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Im Rahmen eines Überholmanövers kollidierte ein 29-jähriger PKW-Fahrer zunächst mit dem in gleicher Richtung vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger eines 34-Jährigen, bevor er mit einem ihm entgegenkommenden Transporter eines 36-Jährigen zusammenstieß. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der PKW- und der Traktor-Fahrer schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Vor Ort waren die Feuerwehren Osann-Monzel, Platten und Salmtal, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Polizeiinspektion Wittlich im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die L 47 für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell