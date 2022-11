Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand eines Einfamilienhauses mit Personenschaden

Traben-Trarbach (ots)

Am Morgen des 05.11.2022 kam es im Wohngebiet des Stadtteils Traben zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der Brand ist im Dachgeschoss des Anwesens ausgebrochen. Eine im Rahmen der Brandbekämpfung im Anwesen aufgefundene Person konnte nur noch Tod geborgen werden. Am Gebäude selbst ist hoher Sachschaden entstanden. Hinweise zur genauen Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen werden von der zuständigen Kriminalpolizei in Wittlich übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell