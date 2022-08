POL-MS: Fahrräder an der Aegidiistraße aufgebrochen - Polizisten stellen Täter

Münster (ots) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 43 am Sonntagnachmittag (28.8., 14:45 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein weißer Golf in Richtung Münster unterwegs und kam aus bislang unklarer Ursache an der Anschlussstelle Marl-Sinsen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort verkeilte er mit der Schutzplanke. ...

