Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autotransporter kommt auf der A 4 von Fahrbahn ab und kippt um!

Neudietendorf (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, um 06:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem Autotransporter Peugeot die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.. An der Anschlussstelle Neudietendorf wollte der Fahrzeugführer die Autobahn verlassen und kam in der dortigen Rechtskurve, aufgrund von Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den angrenzenden Böschungsgraben und kippte um. Schlussendlich kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren neben der Autobahnpolizei Thüringen, Rettungs- und Feuerwehrkräfte im Einsatz. Der auf dem Autotransporter geladene Anhänger wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Die Bergung gestaltet sich schwierig und dauert gegenwärtig noch an. Aus diesem Grund ist aktuell die Abfahrt an der Anschlussstelle Neudietendorf gesperrt. Es kommt demzufolge zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

