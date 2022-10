Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Diebesgut aufgefunden

A9 Parkplatz Kuhberg (ots)

Fahnder der Autobahnpolizei finden eine große Menge an neuen Akkus in einem PKW. Am vergangenen Mittwoch kontrollierten Beamte der Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei auf dem Parkplatz Kuhberg an der A9 einen polnischen Audi. Im Fahrzeug stießen die Polizisten auf 55 Akkus der Marke Parkside. Die zwei Insassen des Fahrzeugs (38m/39m) aus Polen konnten keinen Eigentumsnachweis für die mitgeführten Akkumulatoren erbringen. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Was die Langfinger ebenso missachteten: der Transport der Akkus ist, aufgrund der Anzahl, ein Verstoß gem. Gefahrgutbeförderungsgesetz.

Wenn Sie Angaben zum Sachverhalt oder der Herkunft der Akkus machen können, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell