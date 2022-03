Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schutzengel war dabei

Eckolstädt (ots)

An der Bushaltestelle in Eckolstädt kam es am 02.03.2022, gegen 13:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulkind. Das Kind stieg an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Münchengosserstädt aus dem Schulbus und wollte hinter diesem zügig die Straße überqueren, wobei es den fließenden Verkehr nicht beachtete. Mittig der Fahrbahn kam es, trotz eingeleiteter Notbremsung, zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Wormstedt kommenden Lkw. Das Kind erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Fraktur am linken Arm und wurde in das Universitätsklinikum Jena gebracht.

