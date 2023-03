POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Jade schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Dienstag, 28. Februar 2023, 15:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne leicht verletzt. Ein 30-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Citroen die Meerkircher Straße (B211) in Richtung Oldenburg. Aufgrund einer eingerichteten Baustelle kam es zu ...

mehr