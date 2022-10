Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Betrug

Ortenberg (ots)

Eine 71-jährige Frau ging am vergangenen Donnerstag "Whatsapp-Betrügern" auf den Leim. Die Frau wurde über den Messanger von einem Unbekannten kontaktiert, der sich als ihr Sohn ausgab und eine Notlage vortäuschte. In der Folge überwies die Seniorin mehrere Tausend Euro an zwei unterschiedliche Konten. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya

